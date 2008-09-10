Тимошенко завіряє, що не веде переговорів про нову коаліцію

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що БЮТ не обговорює ніяких нових конфігурацій коаліції в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Зараз не обговорюється ніяких інших конфігурацій коаліції, окрім демократичної коаліції. І я прошу припинити абсолютно всі провокації на цю тему», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що в разі повернення фракції НУ-НС до складу коаліції, питання про переформатування більшості не виникне.

Ю.ТИМОШЕНКО також вважає неприйнятним виходом з ситуації, що склалася, проведення дострокових виборів у парламент. «Дострокові вибори – це практично знищення нормального життя країни», - заявила прем`єр-міністр.