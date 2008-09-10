Чи є у Ющенка шанси бути обраним на другий термін?

Українські політологи неоднозначно оцінюють шанси Віктора ЮЩЕНКА бути обраним на другий президентський термін.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні під час круглого столу директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ висловив думку, що ”шанси в нього (В.ЮЩЕНКА) зараз не загублені... все залежатиме від виборчої кампанії”. При цьому експерт додав: ”ЮЩЕНКА перегравали, але не перемагали”.

Кажучи про претендування на президентське крісло лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО і лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА, В.КАРАСЬОВ зазначив: ”Для ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧА важлива влада, а не влада як інструмент... ТИМОШЕНКО і ЯНУКОВИЧ - рейтингові політики, а не державні діячі”. А тому, на його думку, державний діяч може набути рейтинг, а політик - втратити.

У свою чергу директор Центру соціальних досліджень ”Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ так охарактеризував нинішнього Президента: ”Стратег, але поганий тактик, тому ЮЩЕНКО слабкий, коли в нього поганий менеджмент... Авторитарний у прийнятті деяких рішень”.

Міркуючи на тему падіння рейтингу В.ЮЩЕНКА, А.ЄРМОЛАЄВ припустив, що дана тенденція зв`язана не стільки з особистими якостями Президента, скільки із запропонованою ним платформою національного розвитку, до прийняття якої українська нація сьогодні не готова. На думку А.ЄРМОЛАЄВА, якщо В.ЮЩЕНКО за час, перебування на посаді глави держави, що залишився, не справиться з цим завданням, ”він не зможе очолити рейтинг”.

У той же час політолог Ігор ЖДАНОВ висловив переконання в тому, що перемога В.ЮЩЕНКА на президентських виборах 2004 року ”не пов`язана ні зі вступом у НАТО, ні з національним відродженням”, а вдалася завдяки обіцянкам вирішити соціальні проблеми і створити для всіх ”однакові правила гри”.

На думку І.ЖДАНОВА, доктрина В.ЮЩЕНКА про культурне національне відродження на даному етапі терпить фіаско у зв`язку з тим, що не відповідає потребам народу. Крім того, на його думку, на це вплинули і невдачі в економічному розвитку країни, і конфлікти всередині колишньої ”помаранчевої команди”. Резюмуючи, І.ЖДАНОВ висловив припущення: ”У Віктора Андрійовича сьогодні є мінімальні шанси, скажу досить коректно, стати Президентом України, тобто переобратися на другий термін”.

Разом з тим політолог Володимир ФЕСЕНКО впевнений у тому, що ”політичне життя ЮЩЕНКА не закінчене”. ”Я просто переконаний, що ЮЩЕНКО буде однією з найбільш суперечливих фігур в українській історії, як сперечаються, приміром, сьогодні про Мазепу”, - сказав він. При цьому В.ФЕСЕНКО додав, що, на його думку, ”ЮЩЕНКО - фаталіст: він вважає, що його веде гра прозирання... доля грає на його стороні”.