Комуністи не збираються витягувати Мороза із трясовини

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ вважає можливим об`єднання лівих сил України в єдиний блок. Разом із тим він сумнівається в необхідності об`єднуватися із Соціалістичною партією України.

«Це (створення лівого блоку – УНІАН) можливо й, можливо, навіть потрібно. Але чи буде це найближчим часом – велике питання», - цитує Л.ГРАЧА його прес-служба.

Він зазначив, що вивчив пропозицію СПУ до КПУ об`єднатися в спільний «Лівий блок» і не побачив там змісту. «Він порожній», - сказав комуніст про лист Соцпартії.

На думку Л.ГРАЧА, об`єднання лівих сил має проходити на основі трьох принципів: антиНАТО, державний статус російської мови та дружні відносини з Російською Федерацією. При цьому, зазначає Л.ГРАЧ, лідер Соцпартії Олександр МОРОЗ на головні питання не відповідає, тому комуніст сумнівається в необхідності об`єднання КПУ і СПУ. «Навіщо нам об`єднуватися, не знайшовши відповіді на ці питання? Щоб його (лідера СПУ - УНІАН) із трясовини витягнути й на своїх плечах занести в політику?», - сказав Л.ГРАЧ.

Депутат-комуніст зазначив, що коли соціалісти визначаться з позицією за трьома перерахованими принципами, тоді можна буде говорити про блок із ними. «Визначаться — ласкаво просимо в блок», - сказав Л.ГРАЧ.

Водночас він додав, що не бачить причин, які могли б перешкодити союзу КПУ з партією ”Союзу лівих сил” (лідер - Василь ВОЛГА) і Прогресивною соціалістичною партією України (лідер – Наталія ВІТРЕНКО).

Як повідомляв УНІАН, Соціалістична партія України вкотре запропонувала Компартії створити спільний «Лівий блок». «Ми звернулися до КПУ з листом про створення «Лівого блоку», - сказав секретар політради СПУ Ярослав МЕНДУСЬ. Він зазначив, що «з такою ініціативою ми (СПУ) виступили і в 1998, і в 2002 році».