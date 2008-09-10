Російська сторона дала згоду обговорити з Україною питання ЧФ

Російська сторона дала згоду на проведення 25-26 вересня в Києві консультацій на рівні послів з особливих доручень питань функціонування Чорноморського флоту Росії в Криму.

Про це повідомляє Посольство РФ в Україні.

"Російська сторона дала згоду на проведення 25-26 вересня 2008 року або в інші зручні для української сторони терміни в Києві консультацій на рівні послів з особливих доручень з питань функціонування Чорноморського флоту Росії в Криму", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, МЗС України запропонувало зовнішньополітичному відомству Росії провести 25-26 вересня у Києві чергове засідання Підкомісії з питань функціонування ЧФ РФ та його перебування на території України Українсько-російської міждержавної комісії.

У МЗС нагадали, що проведення чергового засідання Підкомісії декілька разів відкладалося на прохання російської сторони.