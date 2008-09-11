До «Артеку» приїде «апостол світової музики»

15 і 19 вересня відомий скрипаль, музикознавець, культоролог, експерт Нобелівського концерту Михайло КАЗІНИК і український піаніст, наймолодший лауреат конкурсу Сергія Рахманінова Олексій БОТВІНОВ виступлять у Міжнародному дитячому центрі «Артек» (Велика Ялта, Крим) з концертною програмою.

Про це повідомляє прес-служба МДЦ «Артек».

«Михайло КАЗІНИК виступає по всьому світу з лекціями і концертами, до «Артека» «апостол світової музики» приїжджає вже втретє», - відзначили в прес-службі.

А.БОТВІНОВА вважають сьогодні найкращим в світі виконавцем самого «хитромудрого» твору Баха — «Гольдберг-варіацій» — і одним з найкращих інтерпретаторів музики С.Рахманінова. За останні 10 років у гастрольному графіку А.БОТВІНОВА були більше 30 країн світу.