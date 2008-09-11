У Комітеті виборців спрогнозували дату дострокових виборів

У Комітеті виборців України прогнозують, що дострокові парламентські вибори відбудуться 21 грудня поточного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві заявив голова правління КВУ Ігор ПОПОВ.

Зокрема, І.ПОПОВ вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не буде тягнути з розпуском парламенту й оголосить про нього, як тільки в нього з’являться юридичні підстави – 16 жовтня.

І.ПОПОВ вважає, що оголошення дострокових виборів є набагато чеснішим варіантом виходу із політичної кризи, ніж створення нової коаліції між Партією регіонів та БЮТ. Він зауважив, що це може бути сприйнято як ревізія результатів виборів та спотворення волевиявлення народу 2007 року.

Також І.ПОПОВ вважає більш вірогідними дострокові парламентські вибори, оскільки у Блоці Юлії Тимошенко розуміють, що неминуче зазнають значних кадрових та електоральних втрат у західних і центральних областях після об’єднання з Партією регіонів.

Він провів аналогію з СПУ, коли після їхнього рішення про коаліцію з Партією регіонів були протести рядових партійців – спалення партійних квитків тощо. І.ПОПОВ не виключає, що такі протести можуть бути і цього разу. Більше того, вони будуть підігріватись політичними опонентами БЮТ.

Говорячи про те, що Президент не тягнутиме з оголошенням дострокових виборів, І.ПОПОВ висловив думку, що Президент зацікавлений у тому, аби ситуативна коаліція БЮТ і Партії регіонів не ухвалювала закони, які серед іншого можуть передбачати обмеження його повноважень.

Він наголосив, що коаліція БЮТ і Партії регіонів «може з’їсти Президента за півроку, і тоді нас очікують дійсно позачергові президентські вибори або (коаліція БЮТ і ПР – УНІАН) так обкусає його повноваження, що він керуватиме хіба що своїм апаратом у 700 чоловік».

У випадку ж проведення дострокових виборів Президент може розраховувати на проходження лояльних до нього політичних сил, які потім візьмуть участь у формуванні нової коаліції, сказав І.ПОПОВ.