В Україні готують державний переворот, - Президент

Сформована де-факто у парламенті нова коаліція є реалізацією політичного сценарію, який має одну мету - здійснити в країні державний переворот через перерозподіл владних повноважень.

Як повідомляє прес-служба Президента України, про це глава держави Віктор ЮЩЕНКО заявив сьогодні в інтерв`ю головним редакторам провідних регіональних видань нашої держави.

«Те, чому ми стали свідками - це заготовка політичного сценарію, мета якого над усе - влада, неконституційні зміни і дума про те, де ти будеш в 2010 році», - сказав Президент, наголосивши, що такий підхід не відповідає ні настроям суспільства, ні духу коаліційної угоди, ні - що найголовніше - національній Конституції.

Президент назвав події 2 вересня у Верховній Раді, грубе порушення положень коаліційної угоди «руйнацією демократичних здобутків» України. «Це несумісно з коаліційними діями», - констатував він, додавши, що саме тому так гостро розглядала дані питання «Наша Україна».

Безперечно, зазначив В.ЮЩЕНКО, у парламентаріїв були набагато важливіші для громадян України питання, щоб винести їх на відкриття нової сесії ВР, однак ряд політичних сил натомість зосередився на законопроектах, що стосуються повноважень Президента. «Я розумію, що є проект, за яким стоять ідеологи (і далеко не тільки наші), що є «козачки» в країні, які готові «брати під козирьок», тому що для них відповідь на те, де ти будеш у 2010 році, важливіша того, де буде країна... Тому сюжет, коли треба привести країну, щоб одночасно відбулися дострокові президентські, парламентські вибори, вибори місцевих органів влади - це є завершений державний переворот», - сказав глава держави.

Якщо БЮТ вирішив, що для нього найкращими партнерами будуть Партія регіонів і комуністи - це його вибір, додав Президент. «...На ті крокодилові сльози, якій сьогодні йдуть, що комусь важлива коаліція, я б хотів сказати: це лживі сльози. Коаліція вже стала для них просто ширмою, тому що там є одне красиве слово - «демократична» - а там, куди вони йдуть, цією демократією і не пахне», - констатував В.ЮЩЕНКО, зазначивши, що йдеться вочевидь про розподіл посад.

«Мені важко коментувати симбіоз національної буржуазії і соціал-популістів. Навіть важко спрогнозувати, що з цього весілля може вийти», - зазначив глава держави, водночас наголосивши, що в основі будь-якого союзу мають лежати національні державні інтереси, спільні цілі. «Я переконаний, українська влада повинна бути ідеологічною, повинна формувати цінності, ідеали, до яких має йти суспільство. На ці ідеали повинна працювати коаліція політичних сил», - зазначив він.