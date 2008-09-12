Севастопольський рибний порт оштрафували

Севастопольське міське відділення Антимонопольного комітету України за зловживання монопольним становищем оштрафувало Севастопольський морський рибний порт на 15 тис. грн.

Про це повідомляє прес-служба АМКУ.

Як встановило відділення АМКУ, підприємство застосовувало економічно необґрунтовані тарифи на послуги з оброблення вантажів з рибою та іншою рибною продукцію. "Зокрема, плата за такі послуги була розрахована за тарифами на оброблення зовнішньоторговельних чи транзитних вантажів. Хоча згадана продукція не відносилася до цих категорій вантажу", йдеться у повідомленні. Оскільки такі дії суперечать конкуренційному законодавству, Севастопольське міське відділення АМКУ застосувало санкції.