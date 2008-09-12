В Ялті стартує міжнародне ралі

Сьогодні, 12 вересня, в Ялті (Крим) стартує ралі Prime Yalta Rally-2008.

Як передає УНІАН, Prime Yalta Rally є етапом Кубка Європи та Кубком Президента України. Автогонки в Ялті відбуваються вже вчетверте.

Ралі відбудеться в Ялті, а також на трасах біля гори Ай-Петрі та на трасах біля Алушти. Протяжність трас становить майже 200 кілометрів звивистих доріг гірського Криму, з неповторними швидкісними ділянками, яким дана висока оцінка фахівцями Міжнародної автомобільної федерації.

У змаганнях беруть участь 63 екіпажі професійних гонщиків із різних країн.

Як очікується, спеціальним гостем ралі стане фінський спортсмен, якого називають найрезультативнішим гонщиком XX сторіччя, Томмі МЯКІНЕН.

Крім перегонів, підготовано розважальну програму. Зокрема, очікуються виступи Ottawan, Світлани ЛОБОДИ, «Ляпіса Трубецького» та інших. На набережній Ялти планується відкриття «Алеї зірок», де переможці перегонів залишатимуть свої відбитки.

В неділю, 14 вересня, планується, що Президент Віктор ЮЩЕНКО огляне в Ялті швидкісну ділянку Prime Yalta Rally-2008.

Нагородження переможців перегонів відбудеться 14 вересня.

Організаторами ралі виступили проект ”Червоненко racing”, Автомобільна федерація України та ін.