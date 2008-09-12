Мисливці і риболови Криму розпереживалися через демкоаліцію

Кримська республіканська організація Українського товариства мисливців і риболовів вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА не допустити розвалу демократичної коаліції у парламенті держави.

Звернення товариства розповсюдила сьогодні Кримська організація ВО "Батьківщина".

"Шановний Президенте України, ми звертаємося до Вас, як до Голови держави Україна, не допустіть зруйнування демократічної коаліції, підтримуйте Кабінет міністрів і прем`єр-міністра України Ю.В.ТИМОШЕНКО", йдеться у документі. Мисливці кажуть, що вірять у "державну мудрість" В.ЮЩЕНКА.