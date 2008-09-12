Росія не нападатиме на Крим

Посольство Росії в Україні спростовує чутки про можливість військового конфлікту між Україною і РФ. Про це заявив радник-посланник посольства Росії в Україні Всеволод Лоскутов. За словами Всеволода Лоскутова, дана інформація є "міфом, закинутим до України з третіх країн".

"Суть міфу в тому, що наступним буде Крим. Неодноразово і президент РФ, і прем`єр-міністр повторювали, що ми підкреслюємо свою повагу до суверенітету і територіальної цілісності України", - відзначив дипломат.

Більш того, Росія має намір продовжити військово-технічну співпрацю з Україною. "У нас є низка розробок, і цю роботу далі продовжуватимемо, але все це залежить від взаємного бажання", - сказав Всеволод Лоскутов.

Він додав, що РФ налаштована також на подальший розвиток відносин з Україною в рамках "Великого договору". "Але ми відверто говоритимемо про ті позиції, які заважають розвитку українсько-російських відносин", - відзначив дипломат, повідомляє Газета по-українськи