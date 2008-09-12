Майже 5,2 мільйонів відпочиваючих прийняв Крим цього року

АР Крим з початку цього року і станом на сьогодні прийняла на відпочинок понад 5 млн. 196 тис. чоловік, що на 2% менше рівня 2007 року.

Про це говориться в даних Міністерства курортів і туризму Криму на 12 вересня.

Кількість відпочиваючих розрахована за методикою Національної академії природоохоронного і курортного будівництва.

За даними влади кримських курортних регіонів, в курортно-туристичних установах автономії станом на сьогодні організовано відпочили 1 млн. 019 тисяч чоловік (на 0,9% менше рівня 2007 року).

На сьогодні в Криму працює 442 курортно-туристичні установи, їхній коефіцієнт заповнюваності - 68,4% (у цей час торік працювали 422 здравниці, коефіцієнт заповнюваності становив 71,8%).

Як повідомляв УНІАН, Мінкурортів АРК розраховує, що в 2008 році автономія прийме близько 6 млн. відпочиваючих.