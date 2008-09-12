Ющенко хоче перейти на ринкові відносини в оплаті за базування ЧФ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає уряд передбачити в державному бюджеті на 2009 рік кошти на погашення державного боргу 90-х років перед Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на прес-конференції Президент зазначив, що необхідно акумулювати 7,5 млрд. грн. і розрахуватися наступного року за газовий борг, який виник у 90-х роках.

На думку глави держави, це дозволить вийти на ринкові відносини в оренді землі для Чорноморського флоту Російської Федерації.

Глава держави підкреслив, що це відповідатиме стратегічним і добросусідським відносинам між державами, зазначивши, що Україна завжди з розумінням сприймає необхідність підвищення цін на газ, обумовленого зростанням вартості палива на світових ринках.