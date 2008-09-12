Митники вилучили царські монети

23 монети, частину з яких датовано кінцем ХІХ століття, знайшли працівники Кримської митниці під час огляду залізничного контейнера, який прибув з Росії до Сімферополя.

Як повідомляє прес-служба Кримської митниці, отримувач контейнера, що переїздить у Крим на постійне місце проживання, у представленій до митного оформлення декларації дав негативні відповіді про наявність будь-яких предметів, що підлягають обов`язковому декларуванню.

Предмети нумізматики минулих століть митники знайшли в гаманці серед сучасних монет. «Серед 5, 3 і 2-копійчаних російських монет царського періоду найстаріша була 1873 року випуску. Також у гаманці були радянські монети початку ХХ століття. Слід зазначити, що жодних документів, які дозволяють переміщення предметів, що мають потенційну історико-культурну цінність, пред`явлено не було», - зазначили митники. Цінності передано на експертизу мистецтвознавцям.

Складено протокол про порушення митних правил за статтею 340 (недекларування) Митного кодексу України.