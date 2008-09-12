Семенюк просто так не віддасть Лужкову санаторії у Криму

Голова українського Фонду держмайна Валентина СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявляє, що питання щодо деяких санаторіїв у Криму, на які претендує Росія, повинні бути перенесені для розгляду Підкомісії з питань власності Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської комісії, очолюваної Президентами України та РФ.

Голова ФДМУ заявила це під час ініційованої московськими чиновниками зустрічі з делегацією уряду Москви. Під час зустрічі розглядалися питання врегулювання прав власності на розташовані в АР Крим санаторії "Меллас", "Понизовка", "Первомайський" та дитячий санаторій ім. Т.Г.Шевченка, на які претендує Російська Федерація у відповідності з Угодою між Україною і РФ про взаємне визнання прав і регулювання відносин власності від 15 січня 1993 року.

Як повідомляє прес-служба ФДМУ, В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО заявила, що врегулювання майнових відносин між Україною і РФ проходить виключно в законодавчих межах. Під час робочої зустрічі сторони погодились, що дані питання повинні розглядатися вповноваженими органами сторін, виключно в рамках законодавства, яке регулює питання визнання прав власності на об`єкти, створені під час існування СРСР. "Ми вирішимо ці питання виключно в рамках законодавства і виключно в інтересах наших народів", - підкреслила голова ФДМУ.