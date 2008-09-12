У Севастополі створять військово-морський ліцей

Міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ підписав наказ “Про створення військово-морського ліцею у місті Севастополь”.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони, даний наказ було видано з метою забезпечення соціального захисту та здобуття державної підтримки у вихованні дітей-сиріт, дітей з багатодітних сімей, дітей військовослужбовців, учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, а також формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України тощо.

Зазначеним наказом визначаються завдання керівникам структурних підрозділів Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ щодо створення Севастопольського військово-морського ліцею, порядок та строки виконання завдань.

Кількість ліцеїстів, що навчатимуться у військово-морському ліцеї, не повинна перевищувати 100 осіб. Їм надаватиметься повна середня освіта, як учням 10-11 класів.

Військово-морський ліцей, що створюється у Севастополі на базі військово-морського інституту імені П.С.Нахімова, функціонально підпорядковуватиметься командувачу Військово-Морських сил Збройних сил України, зазначили в Міноборони.