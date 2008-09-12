Грач лякає війною за Крим

Лідер комуністів Криму, народний депутат Леонід ГРАЧ вважає, що якщо Україна вступить в НАТО, то це може привести до війни за Крим.

Про це Л.ГРАЧ заявив сьогодні в Керчі, повідомила прес-служба депутата.

«Якщо Україна вступить до НАТО, вона тим самим вибере згубну дорогу розриву з Росією. Все це може привести до необоротних наслідків, результатом яких, можна прогнозувати з великою долею вірогідністі, стане війна за Крим. І це може привести до світової війни», - цитує слова депутата-комуніста його прес-служба

«Мені гірко і важко говорити це, але говорити треба, треба звертатися до народу, будити людей, спати більше не можна. Ми на порозі великої біди», - додав він.

На питання, що потрібно робити, Л.ГРАЧ відповідає: «Відмовитися Україні від НАТО, пролонгувати Великий україно-російський договір про співпрацю, домовитися про перебування Чорноморського флоту в Криму після 2017 року, вирівняти стосунки з Росією».