Протягом місяця матеріали справи щодо дошки буде передано до суду

18:56, 12 вересня 2008
Крым
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Події на Графській пристані в Севастополі

Матеріали кримінальної справи щодо подій на Графській пристані в Севастополі 5 липня поточного року, коли представники деяких політичних партій із застосуванням сили перешкодили встановленню меморіальної дошки на честь 90-ї річниці підняття прапорів Української Народної Республіки на кораблях імперського Чорноморського флоту, протягом найближчого місяця буде направлено до суду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції заступник начальника управління – начальник слідчого відділу УМВС України в місті Севастополі полковник міліції Роман ЛИТВИНЕНКО. За його словами, «із затриманих раніше 6 осіб зараз усі перебувають на волі, під різними запобіжними заходами - підписка про невиїзд і застава». Представник керівництва міліції міста додав, що «на даний момент кримінальна справа розслідувана, з 27 серпня йде виконання вимог статті 218 Кримінально-процесуального кодексу України, - це ознайомлення з матеріалами кримінальної справи всіх постраждалих і звинувачених». Р.ЛИТВИНЕНКО також підкреслив: «що б не говорили в ЗМІ, хтось із людей, які брали участь у цій акції, в даний час ніяких переслідувань або репресій стосовно кого-небудь не відбувається. Тобто, поки на цьому слідство закінчено. Додаткові матеріали виділено зі справи в окреме провадження. Тому, не можна сказати остаточно, що перелік притягнутих нами осіб остаточний».

Начальник УМВС України в місті Севастополі генерал-майор міліції Валерій ПЕТУХОВ, який також брав участь у прес-конференції, додав, що «із самого початку деякі ЗМІ намагаються робити упор на політичному характері злочину», що, на його думку, «цілком не вірно». Генерал міліції також сказав: «я не знаю, в чиїх інтересах це робиться, кому це на руку». В.ПЕТУХОВ погодився з тим, що «люди прийшли висловити свої політичні переконання», водночас, як підкреслив він, «ті, хто переступив межу закону, ці товариші просто вчинили хуліганські дії, звичайний кримінальний злочин».

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