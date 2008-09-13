Севастополь затвердив програму моніторингу довкілля

Депутати Севастопольської міської ради затвердили «Регіональну програму моніторингу навколишнього середовища Севастополя на 2008-2010 роки».

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.

Програма розроблена Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Севастополі на основі існуючої «Програми моніторингу навколишнього природного середовища Севастополя на 2006-2007 рр.» з урахуванням пропозицій суб`єктів моніторингу севастопольського регіону.

Програма спрямована на інтеграцію розрізнених відомчих мереж спостереження за станом навколишнього середовища в єдину регіональну систему моніторингу й забезпечення ефективного інформаційного обміну в рамках даної системи.

"Очікувані результати від реалізації програми: ефективне реагування на негативні зміни, яки спостерігаються в екологічному стані регіону; оптимізація процесів збору, первинної обробки, зберігання й передачі екологічної інформації; узагальнення даних щодо екологічного стану окремих природних ресурсів; підвищення рівня оперативності надання екологічної інформації, у тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій; удосконалення системи контролю в сфері охорони навколишнього середовища й природокористування; забезпечення всебічного інформування населення про стан навколишнього середовища в Севастопольському регіоні", - йдеться у повідомленні.