У Севастополі позбавилися 27 «подвійних» військових ЧФ РФ

Органами внутрішніх справ Севастополя в Комісію з питань громадянства при Президентові України направлено 34 матеріали стосовно мешканців міста, які мають подвійне громадянство з клопотанням щодо втрати ними громадянства України, ці клопотання вже розглянуті й задоволені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам перший заступник прокурора Севастополя Віктор ГАЛЮК.

За його словами, 27 військовослужбовців Чорноморського Флоту РФ, які мали подвійне громадянство, втратили громадянство України.

Ще більш як 20 відповідних матеріалів міліція планує направити в Комісію з питань громадянства при Президентові України.

В.ГАЛЮК також повідомив, що тиждень тому прокуратура Севастополя за результатами перевірки направила начальнику Управління МВС у місті Севастополі припис щодо активізації роботи з виявлення осіб, які мають подвійне громадянство.

За словами першого заступника прокурора, таких осіб може бути більше, ніж було виявлено перевіркою прокуратури, тому “в першу чергу нам треба з’ясувати загальну кількість осіб, які мають подвійне громадянство, а потім вже працювати з ними з питань визначення, яке громадянство їм найбільше підходить”.

За словами В.ГАЛЮКА, проведена нещодавно прокуратурою міста перевірка „показала, що 1595 мешканців міста Севастополя мають подвійне громадянство, тобто громадянство України та інших держав”. За його словами, переважно це військовослужбовці Чорноморського флоту Росії, які ще служили на радянському ЧФ, частина із них і зараз продовжує флотську службу на території України.

Як пояснив перший заступник прокурора Севастополя, основна причина набуття подвійного громадянства була „пов’язана з тим, що після розпаду Радянського Союзу громадяни колишнього СРСР, які проживали на території України, зокрема, у місті Севастополі, мали місцеву прописку, сім’ї, роботу, набули громадянство іншої держави, в основному РФ, і при цьому у них залишився паспорт громадянина СРСР зі штампом „Громадянин України”. В.ГАЛЮК додав, що впродовж 1991-2007 і цього року здійснюється обмін таких паспортів. При цьому, зауважив він, паспортні відділи не мали права відмовляти в обміні паспортів.