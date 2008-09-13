У Севастополі вшанували пам’ять загиблих під час Кримської війни воїнів

У Севастополі сьогодні вшановували пам’ять загиблих воїнів під час Кримської війни 1854 -1855 років.

Як передає кореспондент УНІАН, у храмі Святого Миколая, що на Братському цвинтарі, відбулася панахида за загиблими, а по її завершенні - мітинг пам’яті і хвилина мовчання.

В заходах взяли участь представники місцевих органів влади, командування Військово-Морських Сил України і ЧФ Росії, а також духовенство і школярі.

Заступник голови міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН у своєму виступі наголосив, що “приклади героїзму наших воїнів будуть вічно жити в серцях сучасних і наступних поколінь севастопольців”.

Начальник управління особового складу штабу командування ВМС України контр-адмірал Ігор ТИМЧУК, у свою чергу, підкреслив, що мужність слов’ян, виявлена в боях Кримської війни, завжди буде прикладом для виховання молодого покоління захисників України. На мітингу також виступив командувач ЧФ РФ віце-адмірал Олександр КЛЕЦКОВ.

Сьогодні ж у кінопавільйоні Національного музею героїчної оборони і визволення Севастополя демонструвався повнометражний фільм ”Оборона Севастополя”, знятий на студії А.Ханжонкова в 1911 році.