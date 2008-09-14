Ющенко передумав їхати до Криму
08:30, 14 вересня 2008Крым
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Погода, мабуть, не та...
Заплановану на сьогодні робочу поїздку до Криму Президента України Віктора ЮЩЕНКА відмінено.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у Сімферополі повідомив представник прес-служби Ради міністрів Криму.
При цьому співробітник прес-служби кримського уряду не зміг пояснити причину відміни поїздки, відзначивши, що не має такої інформації.
Як повідомляв УНІАН, планувалося, що сьогодні, 14 вересня, В.ЮЩЕНКО огляне в Ялті швидкісну ділянку ралі Prime Yalta Rally-2008.
Prime Yalta Rally є етапом Кубка Європи і Кубком Президента України. Автоперегони в Ялті проходять уже вчетверте.
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