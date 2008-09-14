Авіакатастрофа Boeing-737 у Росії - численні жертви
Серед загиблих є українці
Біля Пермі розбився пасажирський "Боїнг-737" рейса 821 компанії "Аерофлот", який летів з Москви до Пермі. За попередніми даними, 87 людей загинули. Інформація уточнюється
3 людей запізнилися на рейс 821, який прямував до Пермі і зазнав під час посадки катастрофу, повідомляє прес-служба аеропорту "Шереметьєво".
Рейс 821 "Москва-Перм" виконувався дочірньою компанією "Аерофлоту" - "Аерофлот Норд". Літак вилетів з Москви о 01:10 мск і за дві години, при заході на посадку, на висоті 1500 м із ним зник зв`язок. За даними МНС, при падінні літак вдарився об землю і спалахнув. Літак Boeing-737 впав на під`їзні залізничні шляхи. Уламки літака розкидані в радіусі 4 км.
Серед загиблих в авіакатастрофі були іноземні громадяни, повідомляє прес-служба "Аерофлоту". Зокрема, 9 громадян Азербайджану, 5 - України, по одному - Франції, Швейцарії, Латвії, США, Німеччини, Туреччини й Італії.
Пасажири:
1. Абдуллаєв Раффіг, дата народження 20.06.1960
2. Афонасенков, 09.04.1984
3. Александрова Катерина, 01.02.1970
4. Атлан Ерік
5. Азізов Маммадалі, 14.03.1958
6. Бадиров Анвар, 26.12.1951
7. Береснєва Ольга, 02.08.1983
8. Бирловська Наталія, 12.03.1971
9. Болотов Владислав, 16.06.1962
10. Брюханова Людмила, 13.03.1959
11. Деменєв Олег, 26.07.1967
12. Єфремов Дмитро, 24.03.1973 (Україна)
13. Фанг Фанг, 30.08.1982
14. Голомонзін Михайло
15. Голуб Вадим, 21.06.1972 (Україна)
16. Ігнатьєв Олександр, 18.04.1971
17. Іванова Ольга, 03.08.1974
18. Іжболдін Сергій, 22.10.1971
19. Джалалов Акіф, 18.09.1949
20. Каракулов Сергій, 29.06.1977
21. Качапурідзе Володимир, 12.05.1976
22. Кочак Левент Нурі, 30.10.1954
23. Кузмічов Олег, 04.05.1972
24. Кузнєцова Яна, 17.06.1999
25. Кутманов Ілля, 27.06.1973
26. Лаптєва Світлана, 19.04.1979
27. Лозинський Володимир, 24.02.1972
28. Лизов Олександр, 03.07.1981
29. Лизова Марія, 19.02.1984
30. Максименко Юлія
31. Сафонова Марія, 23.05.1985
32. Мартінаццо Томасо
33. Медведєв Максим, 14.01.1976
34. Медведєва Гюзель, 04.10.1973
35. Медведєва Тетяна, 09.01.1968
36. Мірзаєва Нуріда, 10.01.1986
37. Мишко Петро, 10.06.1983
38. Нахумов Іфраїм, 16.10.1972
39. Нахумов Голда, 09.03.1984
40. Нахумов Ілля, 08.05.2001
41. Нахумова Єва, 03.11.2003
42. Носкова Єлизавета, 12.06.1951
43. Новожилов Сергій, 17.06.1972 (Україна)
44. Нікулін Вадим, 04.10.1974 (Україна)
45. Опарін Олексій, 31.05.1980
46. Османов Тагі, 09.06.1994
47. Петрова Ольга, 14.06.1961
48. Плессер Максим, 18.06.1982
49. Погодін Володимир, 05.07.1951
50. Полігалов Дмитро, 03.11.1954
51. Попов Микола, 11.09.1975 (Україна)
52. Попова М., 10.06.1985
53. Редькін Вадим
54. Сафієв Ісмагіл, 13.02.1976
55. Санкін Євген, 15.06.1958
56. Санкіна Людмила, 25.09.1955
57. Сенкевич Сергій, 17.02.1981
58. Севастьянова Ксенія, 23.01.1986
59. Шабанов Агил, 02.01.1967
60. Шамберєва Ольга, 26.08.1975
61. Шлейкова Олена, 03.11.1970
62. Симонова Галина, 26.10.1975
63. Собек Хрістіан, 15.04.1973
64. Солодникова Олена
65. Співак Олександр, 27.06.2002
66. Співак Ганна, 03.06.1976
67. Співак Яків, 28.07.1976
68. Светлакова Ірина, 18.08.1984
69. Тарасова Марина, 21.07.1962
70. Тарасова Яна, 31.12.1981
71. Тайметов Бабір, 25.07.1982
72. Трофімов Олександр, 27.06.1963
73. Устинова Софья, 13.01.1980
74. Яшманов Олег, 09.02.1967
75. Яшманов Семен, 30.07.2004
76. Юдін Сергій, 03.05.1967
77. Юдіна Валерія, 06.06.2005
78. Югас Людмила, 08.12.1957
79. Залазаєва Ольга, 22.11.1980
80. Четиркіна Олена
81. Трошев Геннадій, 14.03.1947
Екіпаж:
Командир - Медведєв Родіон Михайлович
Другий пілот - Аллабердін Рустам Рафаїлович
Бортпровідник - Широков А.Д.
Бортпровідник - Норіцина Т.В.
Бортпровідник – Яковлєва А.Ю.
Бортпровідник - Кучма О.В.
(Список складено регіональним МНС Росії).