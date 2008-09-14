Авіакатастрофа Boeing-737 у Росії - численні жертви

Біля Пермі розбився пасажирський "Боїнг-737" рейса 821 компанії "Аерофлот", який летів з Москви до Пермі. За попередніми даними, 87 людей загинули. Інформація уточнюється

3 людей запізнилися на рейс 821, який прямував до Пермі і зазнав під час посадки катастрофу, повідомляє прес-служба аеропорту "Шереметьєво".

Рейс 821 "Москва-Перм" виконувався дочірньою компанією "Аерофлоту" - "Аерофлот Норд". Літак вилетів з Москви о 01:10 мск і за дві години, при заході на посадку, на висоті 1500 м із ним зник зв`язок. За даними МНС, при падінні літак вдарився об землю і спалахнув. Літак Boeing-737 впав на під`їзні залізничні шляхи. Уламки літака розкидані в радіусі 4 км.

Серед загиблих в авіакатастрофі були іноземні громадяни, повідомляє прес-служба "Аерофлоту". Зокрема, 9 громадян Азербайджану, 5 - України, по одному - Франції, Швейцарії, Латвії, США, Німеччини, Туреччини й Італії.

Пасажири:

1. Абдуллаєв Раффіг, дата народження 20.06.1960

2. Афонасенков, 09.04.1984

3. Александрова Катерина, 01.02.1970

4. Атлан Ерік

5. Азізов Маммадалі, 14.03.1958

6. Бадиров Анвар, 26.12.1951

7. Береснєва Ольга, 02.08.1983

8. Бирловська Наталія, 12.03.1971

9. Болотов Владислав, 16.06.1962

10. Брюханова Людмила, 13.03.1959

11. Деменєв Олег, 26.07.1967

12. Єфремов Дмитро, 24.03.1973 (Україна)

13. Фанг Фанг, 30.08.1982

14. Голомонзін Михайло

15. Голуб Вадим, 21.06.1972 (Україна)

16. Ігнатьєв Олександр, 18.04.1971

17. Іванова Ольга, 03.08.1974

18. Іжболдін Сергій, 22.10.1971

19. Джалалов Акіф, 18.09.1949

20. Каракулов Сергій, 29.06.1977

21. Качапурідзе Володимир, 12.05.1976

22. Кочак Левент Нурі, 30.10.1954

23. Кузмічов Олег, 04.05.1972

24. Кузнєцова Яна, 17.06.1999

25. Кутманов Ілля, 27.06.1973

26. Лаптєва Світлана, 19.04.1979

27. Лозинський Володимир, 24.02.1972

28. Лизов Олександр, 03.07.1981

29. Лизова Марія, 19.02.1984

30. Максименко Юлія

31. Сафонова Марія, 23.05.1985

32. Мартінаццо Томасо

33. Медведєв Максим, 14.01.1976

34. Медведєва Гюзель, 04.10.1973

35. Медведєва Тетяна, 09.01.1968

36. Мірзаєва Нуріда, 10.01.1986

37. Мишко Петро, 10.06.1983

38. Нахумов Іфраїм, 16.10.1972

39. Нахумов Голда, 09.03.1984

40. Нахумов Ілля, 08.05.2001

41. Нахумова Єва, 03.11.2003

42. Носкова Єлизавета, 12.06.1951

43. Новожилов Сергій, 17.06.1972 (Україна)

44. Нікулін Вадим, 04.10.1974 (Україна)

45. Опарін Олексій, 31.05.1980

46. Османов Тагі, 09.06.1994

47. Петрова Ольга, 14.06.1961

48. Плессер Максим, 18.06.1982

49. Погодін Володимир, 05.07.1951

50. Полігалов Дмитро, 03.11.1954

51. Попов Микола, 11.09.1975 (Україна)

52. Попова М., 10.06.1985

53. Редькін Вадим

54. Сафієв Ісмагіл, 13.02.1976

55. Санкін Євген, 15.06.1958

56. Санкіна Людмила, 25.09.1955

57. Сенкевич Сергій, 17.02.1981

58. Севастьянова Ксенія, 23.01.1986

59. Шабанов Агил, 02.01.1967

60. Шамберєва Ольга, 26.08.1975

61. Шлейкова Олена, 03.11.1970

62. Симонова Галина, 26.10.1975

63. Собек Хрістіан, 15.04.1973

64. Солодникова Олена

65. Співак Олександр, 27.06.2002

66. Співак Ганна, 03.06.1976

67. Співак Яків, 28.07.1976

68. Светлакова Ірина, 18.08.1984

69. Тарасова Марина, 21.07.1962

70. Тарасова Яна, 31.12.1981

71. Тайметов Бабір, 25.07.1982

72. Трофімов Олександр, 27.06.1963

73. Устинова Софья, 13.01.1980

74. Яшманов Олег, 09.02.1967

75. Яшманов Семен, 30.07.2004

76. Юдін Сергій, 03.05.1967

77. Юдіна Валерія, 06.06.2005

78. Югас Людмила, 08.12.1957

79. Залазаєва Ольга, 22.11.1980

80. Четиркіна Олена

81. Трошев Геннадій, 14.03.1947

Екіпаж:

Командир - Медведєв Родіон Михайлович

Другий пілот - Аллабердін Рустам Рафаїлович

Бортпровідник - Широков А.Д.

Бортпровідник - Норіцина Т.В.

Бортпровідник – Яковлєва А.Ю.

Бортпровідник - Кучма О.В.

(Список складено регіональним МНС Росії).