Учасники мітингу в Сімферополі пояснили навіщо їм ЧФ Росії

Близько 300 прихильників КПУ і СПУ, Союзу лівих сил і ряду інших громадсько-політичних сил сьогодні на мітингу в Сімферополі висловились на підтримку незалежності Південної Осетії і Абхазії і проти вступу України до НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники акції тримали прапори своїх політсил, а також прапори Південної Осетії і транспаранти з написами: «Нет прислужникам Гитлера!», «НАТО – война против славян!», «Нет фашизму и национализму!» і т.д.

Під час мітингу відслужили молебень за загиблими у конфлікті в Південній Осетії, полеглих вшанували хвилиною мовчання, пройшла невелика театралізована вистава.

Учасники мітингу у відозві до кримчан піддали різкій критиці правління Президента Грузії Михайла СААКАШВІЛІ. Мітингувальники не виключили, що в Криму може бути «на догоду США» розіграний сценарій на кшталт південно-осетинського, і в цих умовах назвали Чорноморський флот Росії «єдиним гарантом миру і спокою» на півострові. «От чому ми й далі наполягатимемо на безстроковому базуванні Чорноморського флоту Російської Федерації в Севастополі і Криму», - наголошується у відозві мітингу.

Учасники мітингу також прийняли звернення в адресу ООН, Ради Європи і ОБСЄ з проханням направити своїх представників до Криму для вивчення «фактів грубого нехтування нормами Конституції Автономної Республіки Крим, організації так званих «ініціатив» з ліквідації самої автономії, знехтування політичних, економічних, культурних прав і свобод громадян, які проживають у Криму».