Український екіпаж став переможцем Prime Yalta Rally-2008

Український екіпаж під стартовим номером 3 (Київ) у складі Юрія ПРОТАСОВА і Олександра ГОРБИКА став абсолютним переможцем авторалі Prime Yalta Rally-2008 в класі М-4, яке є етапом Кубка Європи і Кубком Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, друге місце завоювали Юрій ШАПОВАЛОВ і Кирило НЕСВІТ, а бронзу – Володимир ПЕТРЕНКО і Дмитро ЯРОВЕНКО.

У церемонії нагородження на набережній Ялти взяли участь голова організаційного комітету Prime Yalta Rally-2008, президент Федерації Автомобільного спорту України Євген ЧЕРВОНЕНКО, голова Ради міністрів Криму Віктор ПЛАКІДА, мер Ялти Сергій БРАЙКО.

Як зазначив Є.ЧЕРВОНЕНКО, цього року авторалі Prime Yalta Rally одержало високу оцінку від команди міжнародних комісарів.

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня з набережної Ялти вже вчетверте стартувало авторалі Prime Yalta Rally.

Ралі проходило в Ялті, а також на трасах біля гори Ай-Петрі в районі Ливадії і на трасах біля Алушти.

Організаторами ралі виступили Автомобільна федерація України, проект ”Червоненко racing” та ін.