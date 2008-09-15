У Керченській протоці врятований серфінгист
09:36, 15 вересня 2008Крым
0 0
Інформація МНС
У Керченській протоці, поблизу села Героївське, врятований 50-річний серфінгист.
Як повідомляє прес-служба МНС України, вдень 14-го вересня надійшла інформація про те, що у море відносить серфінгіста.
Керченським Морським координаційним аварійно-рятувальним центром МНС було проведене оповіщення взаємодіючих підрозділів Мінтрансзв’язку та Держприкордонслужби.
Екіпажем прикордонного катеру чоловік був вилучений із води та у задовільному стані доставлений на берег.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter