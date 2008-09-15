Кримські аферисти «нагріли» Міноборони на мільйони

Кримські правоохоронці викрили посадовців одного з державних підприємств Феодосії, які шахрайським шляхом одержали залишок бюджетних коштів у розмірі понад 3 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Відділі громадських зв`язків міліції Криму, посадовці, уклавши з Міністерством оборони України договір на виготовлення десантно-парашутних систем, одержали державне замовлення на значну суму. Після отримання авансу в розмірі 3 млн. грн. шахраї підготували й надали в Держказначейство фіктивні акти виконаних робіт. «Досі умови договору ними не виконано, а Міністерство оборони очікує обіцяних і сплачених парашутів», - йдеться в повідомленні кримської міліції. В результаті шахраї одержали залишок бюджетних коштів у сумі понад 3 млн. грн.

При цьому перевірка показала, що на підприємстві просто немає в наявності необхідної кількості комплектуючих і матеріалів для виготовлення десантно-парашутних систем.

Прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем).

Проводяться слідчо-оперативні заходи, спрямовані на встановлення інших фактів протиправної діяльності з боку посадовців підприємства.