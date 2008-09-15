Розпуск парламенту: відлік пішов?

У понеділок, як очікується, розпочнеться відлік тридцятиденного терміну для створення нової парламентської коаліції. Якщо цього не станеться, президент матиме право розпустити Верховну Раду та призначити дострокові парламентські вибори.

Попри заяви сторін про намір будь-що зберегти правлячу коаліцію, жодних кроків назустріч ніхто не зробив, заявив в інтерв’ю «Німецькій хвилі» депутат від «Народної самооборони» Олесь Доній: «На цей момент не сформовані групи переговірників. Принаймні, на засіданні фракції «Наша Україна - Народна самооборона» нікого не уповноважували вести такі переговори. Аналогічно, блок Юлії Тимошенко демонструє, що він не готовий іти на певні поступки». Якщо у вівторок на черговому засіданні Ради спікер оголосить про припинення існування коаліції, найвірогіднішим буде союз БЮТ з Партією регіонів, вважає Доній. Дострокові вибори депутат вважає значно менш імовірними. Натомість, політолог Віктор Небоженко вважає нові вибори цілком можливими, якщо силами БЮТ та Партії регіонів буде ухвалений бюджет на майбутній рік та внесені зміни до Конституції щодо запровадження виключно парламентської форми правління.