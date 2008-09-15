Долар повертає втрачені позиції

До нового року, за прогнозами, американська валюта перейде позначку 5 гривень.

Здешевлення національної валюти пов’язано передусім із подорожчанням газу, зниженням світових цін на метал та сповільненням темпів зростання прямих інвестицій. Про це пишуть «Контракти».

На світовому ринку долар подорожчав, курс євро до американської валюти знизився до мінімального рівня за 7 місяців.

ICTV