Мітинг солідарності з народами ПО і Абхазії
10:57, 15 вересня 2008Крым
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17 вересня – 09.00. Мітинг солідарності з народами Південної Осетії і Абхазії і на підтримку дій керівництва Російської Федерації.
Також буде піднято питання захисту російської мови в Криму, російськомовних шкіл і ВНЗ.
Про свою участь в акції заявили представники Російської громади Криму, партії «Російський блок», Партії регіонів, партії «Союз», СДПУ(О) та ін.
Місце проведення – перед будівлєю ВР Криму.
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