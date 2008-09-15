Мітинг солідарності з народами ПО і Абхазії

17 вересня – 09.00. Мітинг солідарності з народами Південної Осетії і Абхазії і на підтримку дій керівництва Російської Федерації.

Також буде піднято питання захисту російської мови в Криму, російськомовних шкіл і ВНЗ.

Про свою участь в акції заявили представники Російської громади Криму, партії «Російський блок», Партії регіонів, партії «Союз», СДПУ(О) та ін.

Місце проведення – перед будівлєю ВР Криму.