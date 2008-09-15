Регіонали побачили у «Морському вузлі-2008» провокацію проти Росії

Кримська республіканська організація Партії регіонів вимагає обмежити проведення в кінці вересня на полігонах Криму широкомасштабних військових навчань «Морський вузол-2008».

Про це йдеться в зверненні Ради Кримської організації Партії регіонів до кримчан, текст якого передано УНІАН.

«Великомасштабні військові навчання в Криму проводяться напередодні 1 жовтня - дня закінчення терміну дії великого Договору про дружбу й співпрацю між Україною та Росією. Це можна розцінювати як сплановану провокацію», - йдеться в зверненні.

За даними «регіоналів», передбачається, що в навчаннях «Морський вузол-2008» візьмуть участь 350 одиниць озброєння й військової техніки, зокрема ракетні комплекси С-300 і «БУК-М1», «ОСА», близько 30 бойових літаків. «На полігоні «Опук» (кримський полігон – УНІАН) запланована висадка морського й повітряного десанту, бойові стрільби з використанням авіації. Раніше ці навчання планувалися як командно-штабні. В даний час вони стають найбільшими військовими навчаннями за всю історію України. До Криму вже перекидаються особовий склад і техніка, розгорнуто польовий госпіталь за матеріальним і кадровим забезпеченням рівний фронтовому», - йдеться в зверненні кримських «регіоналів». На їхню думку, «величезні кошти й сили, витрачені на проведення в Києві військового параду й показове «брязкання зброєю» в Криму слід було б направити на ліквідацію стихії в Західній Україні та на утилізацію непотрібних боєприпасів, розмінування й відновлення будівель, що опинилися в зоні вибухів у Новобогданівці та Лозовій».

Рада Кримської організації Партії регіонів рішуче засуджує проведення військових навчань «Морський вузол-2008» в Криму. «Військові ігри» на кордоні з Росією й поблизу тліючого конфлікту на Кавказі недопустимі», - підкреслюється в зверненні.

Рада Кримської організації Партії регіонів доручає народним депутатам від Партії регіонів – кримчанам Борису ДЕЙЧУ, Івану ВЕРНИДУБОВУ, Василю КИСЕЛЬОВУ, Вадиму КОЛЕСНІЧЕНКУ і Олександру ЧЕРНОМОРОВУ – ініціювати на найближчому засіданні Верховної Ради України звернення до уряду й Президента України Віктора ЮЩЕНКА про обмеження масштабів навчань або повне їх скасування.

«Ми звертаємося до всіх кримчан не піддаватися на провокації й тверезо оцінювати ситуацію. Рада розраховує, що кожен житель півострова підтримає нашу позицію й у разі потреби візьме участь в акціях громадянського протесту», - сказано в зверненні.

Довідка УНІАН. Метою комплексних навчань Військово-Морських Сил Збройних Сил України “Морський вузол-2008” є вдосконалення практичних навиків військовослужбовців органів управління в ході організації застосування ВМС України, підвищення злагодженості дій з іншими видами Збройних сил.

Цього року навчання проводяться в два етапи. Зокрема, під час першого, який пройшов навесні в командно-штабному варіанті, адмірали й генерали, офіцери апарату керівництва навчань опрацювали й узгодили питання взаємодії, організацію застосування сил, управління військами під час виконання завдань за призначенням.

Напрацювання, які були досягнуті в ході першого етапу командно-штабного навчання, в майбутньому використовуватимуться під час другої – практичної фази комплексного навчання “Морський вузол-2008”, яка запланована на осінь цього року.