У Севастополі вбили оператора залу ігрових автоматів
11:57, 15 вересня 2008Крым
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Безробітному були потрібні гроші
У Севастополі, в приміщенні залу ігрових автоматів, було знайдено мертвим з ножовими пораненнями 69-річного оператора-касира.
Як повідомляє прес-служба МВС України, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства затримано 32-річного безробітного місцевого жителя.
Попередньо встановлено, що він з метою крадіжки зайшов до залу ігрових автоматів і вбив ножем оператора-касира, йдеться у повідомленні.
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