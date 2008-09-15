У Севастополі вбили оператора залу ігрових автоматів

У Севастополі, в приміщенні залу ігрових автоматів, було знайдено мертвим з ножовими пораненнями 69-річного оператора-касира.

Як повідомляє прес-служба МВС України, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів за підозрою в скоєнні вбивства затримано 32-річного безробітного місцевого жителя.

Попередньо встановлено, що він з метою крадіжки зайшов до залу ігрових автоматів і вбив ножем оператора-касира, йдеться у повідомленні.