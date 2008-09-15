У безробітного вилучено 8 кг марихуани
13:00, 15 вересня 2008Крым
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Місце дії - Керч
8 кілограмів марихуани вилучили кримські правоохоронці у безробітного чоловіка в Керчі.
Про це повідомляє прес-служба МВС України.
"У місті Керч затримано 28-річного безробітного чоловіка, за місцем проживання якого вилучено 8 кілограмів марихуани", - йдеться у повідомленні.
Загалом, упродовж минулої доби за злочини у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин в Україні затримано 22 особи, у яких вилучено 12,8 кг наркотичних засобів.
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