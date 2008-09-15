Тимошенко доручила провести оцінку військової загрози України

Кабінет міністрів доручив Міністерству оборони до листопада провести "оцінку військової загрози України".

Це розпорядження міститься в ухваленому на засіданні уряду "Плані заходів щодо реалізації стратегії національної безпеки України на 2008 рік", пише Комерсант-Україна.

Документ, ухвалений на останньому засіданні уряду, налічує 36 заходів, що розбиті на блоки.

Зокрема, одним із заходів блоку "Досягнення національної єдності і консолідації суспільства" є "вивчення питання створення експертної ради з питань протидії ксенофобії, антисемітизму і нетерпимості".

Блок "Створення безпечних умов життєдіяльності населення" передбачає "проведення інвентаризації ядерних матеріалів" і "умови їхнього збереження".

Окремий пункт цього блоку стосується "інвентаризації військових об`єктів Чорноморського флоту Російської Федерації на наявність на його складах хімічних боєприпасів".

Особливу увагу в "Плані..." приділено боротьбі з корупцією. СБУ, МВС, ДПАУ й іншим відомствам доручено "забезпечити локалізацію дій представників органів державної влади, співробітників прокуратури... налагодження і функціонування тіньових фінансових потоків, сприяння незаконної комерційної діяльності, ухиляння від сплати податків, карної й адміністративної відповідальності".

За словами в.о. голови СБУ Валентина Наливайченка, цей пункт передбачає законодавче врегулювання процесу передачі інформації, отриманої спецслужбами при розслідуванні фактів відмивання грошей.

Особлива роль при виконанні "Плану..." покладається на Міністерство оборони. До листопаду йому доручено "провести оцінку військової загрози України".

На думку експертів, такого роду заходи – природний процес.

"Щомиті військова розвідка здійснює моніторинг усіх факторів, що впливають на Україну з погляду нацбезпеки. Інформація надається керівництву України. Тому ця задача є нормальною, можна сказати, рутинною для українського Міністерства оборони", – заявив експерт Центру досліджень армії, конверсії і роззброювання Михайло Самусь.

Міністерству оборони доручено також до кінця року провести низку заходів "зі створення сприятливих умов для розвитку і безпеки країни", зокрема розглянути питання про участь миротворчого контингенту збройних сил у районах заморожених конфліктів – Придністровської Молдавської республіки і країн Кавказького регіону, повідомляє Українська правда.