Зараз відбуваються переговори всіх з усіма - політологи

Політологи вважають оптимальним варіантом створення парламентської коаліції між Блоком Юлії Тимошенко, блоком “Наша Україна - Народна самооборона” та Блоком Литвина.

Про це вони повідомили сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Зокрема, за словами експерта Костя БОНДАРЕНКА, “очевидно, що шляху назад для помаранчевої коаліції немає”. На його думку, ймовірним є створення вже нової коаліції між БЮТ і НУ-НС за участю Блоку Литвина. Як сказав К.БОНДАРЕНКО, такий варіант можливий у разі задоволення певних кадрових умов з боку Блоку Литвина. Разом з тим він вважає, що для реалізації такого сценарію Президент Віктор ЮЩЕНКО все одно має “пожертвувати” керівником свого Секретаріату Віктором БАЛОГОЮ або кимось із його заступників, а прем’єр Юлія ТИМОШЕНКО має відмовитись від намірів ініціювати подолання президентського вето на низку ухвалених парламентом законів. “Чи буде цей союз міцним – це питання”, – сказав К.БОНДАРЕНКО.

У свою чергу політолог Олексій ГАРАНЬ зазначив, що зараз “відбуваються переговори всіх з усіма”. При цьому він вважає, що союз БЮТ, НУ-НС та Блоку Литвина є найкращим варіантом для цих політичних сил, оскільки дозволить уникнути іміджевих втрат. Він додав, що коаліція у такому складі була б найкращою і для країни. Однак, на думку експерта, перешкоджати її створенню будуть не раціональні чинники, а ірраціональні, тобто амбіції політиків.

Експерт Володимир ФЕСЕНКО переконаний, що “завтра буде остаточно заявлено про те, що демократичної коаліції не існує. В історії демократичної коаліції буде поставлено крапку”. Він також сказав, що можливою є нова коаліція БЮТ і НУ-НС з Блоком Литвина, оскільки значна частина представників БЮТ і НУ-НС виступає проти союзу своїх блоків з Партією регіонів. Однак при цьому експерт скептично ставиться до такого варіанту коаліції. На його думку, цей варіант буде важко реалізувати без примирення особисто В.ЮЩЕНКА та Ю.ТИМОШЕНКО, але кроків у цьому напрямку немає.