Військові шукатимуть підводні човни

З 17 по 27 вересня в Криму на морських та берегових полігонах Військово-Морських Сил та на полігоні “Опук” заплановано провести другу – практичну – фазу навчання “Морський вузол – 2008”.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Практична фаза розпочнеться з проведення збір-походу кораблів та суден ВМС ЗС України, які в морі у взаємодії з авіацією Повітряних Сил ЗС України відпрацюють завдання з пошуку та знищення корабельних груп умовного противника і підводних човнів, виконають заходи з встановлення загороджень та тралення мін. Також, відпрацьовуватимуться дії військ берегової оборони.

На кримському полігоні “Опук” заплановано провести етап бойових стрільб із застосуванням усіх родів авіації Повітряних Сил, морської та армійської авіації, кораблів, військ берегової оборони, здійснити висадку морських та повітряних десантів.

Крім того, в ході навчання планується перевірити реальну готовність до виконання завдань за призначенням повітрянодесантних, аеромобільних та артилерійських частин Сухопутних військ, в тому числі з їх виходом до районів умовного виконання завдань.

Всього до навчання “Морський вузол – 2008” передбачається залучити до 4 тисяч військовослужбовців, 390 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі, до 23 кораблів та суден, до 60 одиниць бронетанкової техніки, до 30 одиниць артилерійських систем, до 10 вертольотів та до 15 літаків.