У Криму відбудуться масштабні навчання

17-27 вересня на морських та берегових полігонах Військово-морських сил Збройних Сил України та полігоні «Опук» заплановано провести другу – практичну – фазу навчання «Морський вузол».

Про це УНІАН повідомили в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

За інформацією Міноборони, «Морський вузол» – масштабне двохступеневе командно-штабне навчання. Його перша – теоретична – фаза була проведена у травні поточного року.

Як зазначили у військовому відомстві, практична фаза навчання розпочнеться з проведення збір-походу кораблів та суден ВМС ЗС України, які в морі у взаємодії з авіацією Повітряних сил ЗС України відпрацюють завдання з пошуку та знищення корабельних груп умовного противника і підводних човнів, виконають заходи зі встановлення загороджень та тралення мін. Також відпрацьовуватимуться дії військ берегової оборони.

На кримському полігоні «Опук» заплановано провести етап бойових стрільб із застосуванням усіх родів авіації Повітряних сил, морської та армійської авіації, кораблів, військ берегової оборони, здійснити висадку морських та повітряних десантів.

Крім того, в ході навчання планується перевірити реальну готовність до виконання завдань за призначенням повітрянодесантних, аеромобільних та артилерійських частин Сухопутних військ, в тому числі з їх виходом до районів умовного виконання завдань.

У Міноборони також повідомили, що всього до навчання «Морський вузол-2008» передбачається залучити до 4 тисяч військовослужбовців, 390 одиниць озброєння та військової техніки, в тому числі, до 23 кораблів та суден, до 60 одиниць бронетанкової техніки, до 30 одиниць артилерійських систем, до 10 вертольотів та до 15 літаків.

Кримська республіканська організація Партії регіонів вимагає обмежити проведення на полігонах Криму широкомасштабних військових навчань «Морський вузол-2008».

Про це йдеться в зверненні Ради Кримської організації Партії регіонів до кримчан, текст якого передано УНІАН.

«Великомасштабні військові навчання в Криму проводяться напередодні 1 жовтня - дня закінчення терміну дії великого Договору про дружбу й співпрацю між Україною та Росією. Це можна розцінювати як сплановану провокацію», - йдеться в зверненні.

«На полігоні «Опук» (кримський полігон – УНІАН) запланована висадка морського й повітряного десанту, бойові стрільби з використанням авіації. Раніше ці навчання планувалися як командно-штабні. В даний час вони стають найбільшими військовими навчаннями за всю історію України. До Криму вже перекидаються особовий склад і техніка, розгорнуто польовий госпіталь за матеріальним і кадровим забезпеченням рівний фронтовому», - йдеться в зверненні кримських «регіоналів». На їхню думку, «величезні кошти й сили, витрачені на проведення в Києві військового параду й показове «брязкання зброєю» в Криму слід було б направити на ліквідацію стихії в Західній Україні та на утилізацію непотрібних боєприпасів, розмінування й відновлення будівель, що опинилися в зоні вибухів у Новобогданівці та Лозовій».

Рада Кримської організації Партії регіонів рішуче засуджує проведення військових навчань «Морський вузол-2008» в Криму. «Військові ігри» на кордоні з Росією й поблизу тліючого конфлікту на Кавказі недопустимі», - підкреслюється в зверненні.

Рада Кримської організації Партії регіонів доручає народним депутатам від Партії регіонів – кримчанам Борису ДЕЙЧУ, Івану ВЕРНИДУБОВУ, Василю КИСЕЛЬОВУ, Вадиму КОЛЕСНІЧЕНКУ і Олександру ЧЕРНОМОРОВУ – ініціювати на найближчому засіданні Верховної Ради України звернення до уряду й Президента України Віктора ЮЩЕНКА про обмеження масштабів навчань або повне їх скасування.

«Ми звертаємося до всіх кримчан не піддаватися на провокації й тверезо оцінювати ситуацію. Рада розраховує, що кожен житель півострова підтримає нашу позицію й у разі потреби візьме участь в акціях громадянського протесту», - сказано в зверненні.