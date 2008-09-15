Погода в Криму на 16-17 вересня

16-17 вересня в Криму очікуються дощі, повідомляє Укргідрометцентр.

16 вересня (вівторок) вночі 9-14°, вдень 20-25°. Дощ, місцями грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

17 вересня (середа) вночі 12-17°, вдень 20-25°. Дощ, місцями грози, місцями пориви вітру 15-20 м/с.

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16 вересня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Дощі, у центральних областях та південній частині місцями з грозами, на Прикарпатті, Вінничині та Одещині сильні дощі, у Карпатах сильний дощ з мокрим снігом, лише у східній частині без опадів.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с, у південній частині та в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півночі Лівобережжя та у Карпатах на поверхні грунту місцями заморозки 0-2°, вдень 8-13° тепла, у східних областях 14-16°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 17-22°.

17-18 вересня - хмарно з проясненнями. Часом дощі, у південній частині з грозами, у північних областях невеликий дощ, у східній частині переважно без опадів. Вітер північно-східний і східний, 7-12 м/с, у Приазов`ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, на півдні 11-16°; вдень 10-15°, у південних та східних областях 15-20°.