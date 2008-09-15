Куніцин і кримський ЄЦ проти зміни статусів АРК і Севастополя

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН виступає проти спроб деяких українських політиків нав`язати думку про необхідність зміни статусів Автономної Республіки Крим і міста Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам у Севастополі.

«Суть не в тому, як називається територія, а в тому, хто і як нею управляє, й за якими законами вона живе», - сказав С.КУНІЦИН.

Він зазначив, що «працював прем`єр-міністром Криму, і в автономному статусі Криму завжди шукав якісь позитивні особливості, які давали кращі бюджетні можливості, ніж будь-якої області».

«У Севастополі - це базування ЧФ, за що Росія платить гроші, але місто не одержувало. Тепер ми почали одержувати. І одержувану суму треба збільшувати (маються на увазі зростаючі з кожним роком фінансові надходження з держбюджету України в порядку компенсації за розміщення на території міста ЧФ РФ - УНІАН), і завдяки цьому й урядова програма прийнята», - підкреслив С.КУНІЦИН. (Програма соціально-економічного розвитку Севастополя до 2015 року, затверджена постановою Кабінету Міністрів України 27 липня 206 року - УНІАН).

С.КУНІЦИН також повідомив, що 13 вересня відбулося засідання Кримської ради партії «Єдиний Центр», «і ми у зв`язку з певними політичними заявами таких політиків, як Олег ТЯГНИБОК, і розгорнутою кампанією з ліквідації у Криму статусу автономії, а у Севастополя - спеціального статусу, зробили заяву про те, що треба припинити ці нісенітниці взагалі».

Також, за інформацією С.КУНІЦИНА, «кримський «Єдиний Центр» виступив із ініціативою про те, щоб у Криму було проведено «круглий стіл» на такі теми, як подальший розвиток Криму, Севастополя, «статусні» речі».

Як повідомлялося, Всеукраїнське об`єднання ”Свобода”, очолюване О.ТЯГНИБОКОМ, ініціює, зокрема, проведення всеукраїнського референдуму з питання ліквідації автономного статусу Криму.