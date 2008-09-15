15 порностудій накрила міліція з початку року

Цього року в Україні співробітниками міліції викрито 15 порностудій і цехів, а також припинено діяльність трьох організованих злочинних груп, які діяли у цій "сфері".

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, такі студії діяли у Криму, Запоріжжі та Полтаві.

Як зауважили у ДЗГ, останнім часом вчинення вищевказаних злочинів здійснюється з використанням високих технологій та найсучаснішої комп’ютерної техніки шляхом розміщення порнографічної продукції на інтернет-ресурсах.

За інформацією Департаменту, "у той же час в Україні відсутні фахівці, у тому числі й слідчі, які б мали відповідну базову підготовку для розслідування цього специфічного виду злочину, оскільки слідчий, оперативник, повинен досконало знати програмне забезпечення комп’ютера, методи виявлення порносайтів, можливості Інтернету та його використання".

При цьому в МВС зазначили, що вищі навчальні заклади системи МВС таких спеціалістів не готують, а науково-розроблених методичних рекомендацій з виявлення, документування та розслідування цього виду кіберзлочинності немає.

"Ті ж методичні рекомендації, що існують, не висвітлюють усі можливі аспекти цього виду злочинності з урахуванням особливостей часу. Тому є необхідність підготовки відповідних спеціалістів, здатних на сучасному рівні боротися з цими новими технологіями порнозлочинності", - наголосили в МВС.

Враховуючи викладене, у міліції вважають за доцільне введення спеціалізації щодо розслідування злочинів вказаної категорії і суворого її дотримання, забезпечення навчання слідчих, працівників оперативних служб, які документують ці види злочинів, із залученням експертів відповідної кваліфікації.