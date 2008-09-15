За липову довідку - 3 сотки в Алупці

Прокуратурою Ялти встановлено факт підробки висновку Державної служби з питань національної культурної спадщини Міністерства культури та туризму України, за допомогою якого громадянка стала власницею трьох соток в Алупці.

"Громадянка стала власницею трьох соток, додавши липову довідку до пакету документів на отримання землі в Алупці", - йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Криму.

Територіальною прокуратурою порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.190, ч.1, ч.3 ст.358 Кримінального кодексу України - шахрайство, підробка документа. Ведеться слідство.

Раніше прокуратурі Ялти вже доводилося реагувати кримінально-правовим шляхом на факти підробки висновків Держслужби з питань національної культурної спадщини Мінкультури України, на підставі яких було виділено земельні ділянки в Гурзуфі.