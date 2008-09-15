Прокуратура повернула землю 10 бахчисарайцям

Прокуратура Криму повернула 10-м громадянам незаконно вилучені Бахчисарайською міською радою земельні ділянки.

Як повідомили УНІАН в прес-службі відомства, ділянки у бахчисарайців були вилучені без їх відома.

«Рішення міськради було ухвалено на основі добровільної відмови 36-х землевласників від ділянок, проте, як з`ясувалося в ході перевірки, третина з них не подавала до органу місцевої влади заяв про припинення права власності», - наголошується в повідомленні.

У зв`язку з цим прокуратура внесла протест на рішення Бахчисарайської міськради. «Оскільки 10 із 36-ти бахчисарайців не мали наміру розлучатися з власністю, прокуратура зажадала відмінити рішення в частині вилучення у них ділянок», - відзначили в прес-службі прокуратури Криму. На даний час прокурорський протест задоволено.