5 осіб шпиталізовані після ДТП у Криму
11:00, 26 жовтня 2008Крым
0 0
ВАЗ не розминувся зі «Шкодою»
5 осіб, серед яких – 8-річна дитина, травмовано внаслідок автоаварії у Судакському регіоні (Крим).
Як говориться в повідомленні кримського управління МНС, увечері в суботу ВАЗ-2101 врізався в автомобіль «Шкода».
У Судакську лікарню шпиталізовані пасажирки «Шкоди» (1976 і 2000 років народження), водій, пасажир і пасажирка ВАЗ (1970, 1975 і 1967 років народження відповідно).
У всіх постраждалих – закриті черепно-мозкові травми та ін.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter