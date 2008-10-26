5 осіб шпиталізовані після ДТП у Криму

5 осіб, серед яких – 8-річна дитина, травмовано внаслідок автоаварії у Судакському регіоні (Крим).

Як говориться в повідомленні кримського управління МНС, увечері в суботу ВАЗ-2101 врізався в автомобіль «Шкода».

У Судакську лікарню шпиталізовані пасажирки «Шкоди» (1976 і 2000 років народження), водій, пасажир і пасажирка ВАЗ (1970, 1975 і 1967 років народження відповідно).

У всіх постраждалих – закриті черепно-мозкові травми та ін.