Янукович має найбільше шансів стати Президентом України (опитування)

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ має найбільше шансів серед інших претендентів стати Президентом України.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, опубліковані у тижневику ”Дзеркало тижня” №40 (719) від 25-31 жовтня 2008 року.

Згідно з даними опитування, якби перший тур виборів Президента України відбувся найближчої неділі, то лідер В.ЯНУКОВИЧ набрав би 18,8% голосів виборців, прем’єр-міністр Юлія Тимошенко — 16,7%, а чинний глава держави Віктор ЮЩЕНКО отримав би 4,1% підтримки.

За підсумками опитування виявилося, що найбільшу підтримку В.ЯНУКОВИЧ отримав би на Сході й Півдні країни (32,2% і 29,6% відповідно), а Ю.ТИМОШЕНКО — на Заході (27,6%) й у Центрі (22,6%). У нинішнього Президента України В.ЮЩЕНКА найбільше прихильників на Заході (10,4%), найменше — на Сході (0,4%) й Півдні (0,9%) країни.

Проти всіх кандидатів проголосували б 8,8% українців, а 20,9% — відмовилися б від участі у виборах. Не визначилися з можливим вибором 16,2% учасників опитування.

За лідера комуністів Петра СИМОНЕНКА готові проголосувати 4% виборців, екс-спікера парламенту Володимира ЛИТВИНА — 3,5%, нинішнього голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА — 3,4%, міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА — 0,9%, лідера Соцпартії Олександра МОРОЗА — 0,6%. За інших кандидатів свої голоси віддали б 2% виборців.

Якби найближчої неділі відбувся другий тур президентських виборів, у якому взяли б участь В.ЯНУКОВИЧ і Ю.ТИМОШЕНКО, переможцем став би В.ЯНУКОВИЧ, за якого в такому випадку готові проголосувати 27,2% опитаних. Ю.ТИМОШЕНКО набирає 25,9% голосів.

Проти обох кандидатів проголосували б 16,6% респондентів, а 19,1% — відмовилися б від участі у виборах. Не визначилися, за кого віддали б голос, 11,2% учасників опитування.

Якби у другий тур вийшли В.ЯНУКОВИЧ і В.ЮЩЕНКО, голоси розподілилися б таким чином: 29,8% - за В.ЯНУКОВИЧА, 10,7% — за В.ЮЩЕНКА.

Проти всіх проголосували б 26,9% опитаних, а 20,8% — не пішли б на вибори. 11,8% учасників опитування не змогли визначитися, за кого віддали б голос у такій ситуації.

Опитування проводилося з 11 по 20 жовтня 2008 року в усіх регіонах України. Було опитано 2034 осіб. Похибка вибірки не перевищує 2,9%.