У Севастополі вшанували пам`ять загиблих на лінкорі «Новороссийск»

У Севастополі сьогодні пройшли меморіальні заходи до 53-ї річниці загибелі лінкора Чорноморського флоту „Новороссийск”.

Як передає кореспондент УНІАН, заходи, в яких взяли участь ветерани лінкору, рідні та близькі загиблих моряків із багатьох міст України, Росії і Білорусі, представники місцевих органів державної влади, командування, військові оркестри і підрозділи почесної варти ВМС України і ЧФ, громадськість, розпочалися покладанням квітів до меморіальної дошки на госпітальному причалі. Одразу ж після цього з катера були покладені вінки на воду на місці загибелі лінкору, від Нахімовської районної у місті Севастополі державної адміністрації, командувань ВМС України і ЧФ РФ.

Цього ж дня на Братському цвинтарі (саме тут поховано більшість загиблих моряків корабля - УНІАН), відбулися жалобний мітинг з відданням воїнських почестей, та покладання вінків і квітів до підніжжя обеліску загиблим морякам. Заходи завершилися поминальним обідом.

Довідка УНІАН. За даними ради ветеранів лінкора, документально встановлено імена 611 загиблих, а всього на лінкорі на момент вибуху, який стався 29 жовтня 1955 року, коли корабель перебував у Севастопольській бухті, було 1576 осіб.

За висновками Державної комісії, що працювала одразу після трагічних подій, причиною вибуху була німецька міна часів Великої Вітчизняної війни, яку зачепив корабель під час постановки на якір. Водночас досі ходять версії щодо мінної диверсії (начебто свого часу в одному з відсіків корабля, що дістався СРСР від Італії по контрибуції, було закладено диверсійний заряд), а також про диверсію з застосуванням бойових плавців.