Тимошенко займеться «Артеком»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів розробити та затвердити державну програму розвитку Міжнародного дитячого центру «Артек» до 2015 року.

Про це йдеться в указі Президента, розміщеному на його офіційному сайті.

Програма має передбачати, зокрема, здійснення додаткових заходів із збереження, ремонту та реставрації об`єктів, що входять до його складу; модернізацію лікувально-діагностичної бази для обстеження, лікування дітей, які перебувають на оздоровленні та відпочинку; створення культурно-освітнього центру для презентації на міжнародному рівні виховних та освітніх програм і представлення кращих здобутків та традицій української культури, мистецтва, науки.

Також Президент доручив розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про особливості діяльності та організацію оздоровлення і відпочинку дітей в «Артеку».

Крім того, Кабмін має забезпечити цілорічне оздоровлення дітей в МДЦ, для чого передбачати у проектах закону про державний бюджет України на 2009 та наступні роки асигнування на придбання не менше 15000 путівок для оздоровлення та відпочинку дітей; вивчити питання щодо надання «Артеку» статусу бази олімпійської підготовки; не допускати вилучення земельних ділянок, наданих у постійне користування, та відчуження майна, закріпленого за ним; затвердити нормативи фінансування МДЦ, передбачивши цільові видатки на проведення реконструкції та будівництва об`єктів, протизсувних робіт, облаштування парків і пам`яток архітектури, відновлення берегоукріплювальних робіт; створювати умови для залучення інвестицій на капітальне будівництво та поліпшення інфраструктури центру.

В.ЮЩЕНКО також доручив Кабінету міністрів України та Раді міністрів Автономної Республіки Крим забезпечити вирішення в установленому порядку питання щодо відселення громадян із житлового фонду, що знаходиться на території «Артеку», виділення земельних ділянок у межах Великої Ялти для будівництва житла для працівників МДЦ.

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту та Міністерство закордонних справ мають розробити комплекс заходів та довгострокові програми у рамках Угоди між урядом України та Організацією Об`єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) про надання Державному підприємству України «Міжнародний дитячий центр «Артек» статусу центру під егідою ЮНЕСКО (категорія 2).

Міністерству внутрішніх справ доручено забезпечити посилення контролю за додержанням на території «Артеку» громадського порядку для забезпечення безпеки дітей, які перебувають на оздоровленні та відпочинку.