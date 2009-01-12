Тимошенко візьме газові переговори з Росією у свої руки

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що надалі газові переговори з Росією відбуватимуться на рівні урядів

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила журналістам сьогодні на брифінгу в Євпаторії.

«Я думаю, що зараз ми підготуємо переговорний процес між урядами», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона висловила упевненість, що контракти з Росією на постачання газу буде укладено відповідно до меморандуму, підписаного прем`єрами обох країн 2 жовтня 2008 року.

«Я впевнена, що переговори все ж таки завершаться тим, що меморандум буде виконано, і Україна разом з Росією підпише контракт на постачання природного газу. Мені дуже шкода, що так радикально розгортаються події. Я можу сказати, що Україна свою частину меморандуму виконала бездоганно, ми розрахувалися копійка в копійку за весь природний газ, який було спожито в 2008 році, і про це є всі бухгалтерські звіти, і ми вийшли на нормальну систему співпраці наприкінці року. Чому так радикально різко змінилася позиція (Росії – УНІАН) на сьогоднішній день, мені важко сказати. Я не бачу для цього підстав, але переговори триватимуть, і ці переговори, впевнена, завершаться підписанням контракту на постачання газу Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.