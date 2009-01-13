На пенсії у січні вже не вистачає 5,5 мільярдів

Для забезпечення пенсійних виплат у січні Пенсійному фонду з держбюджету необхідно буде надати 5,5 млрд. грн. позики.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр фінансів України Віктор ПИНЗЕНИК на спільній нараді у Президента за участі голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

За словами В.ПИНЗЕНИКА, для забезпечення пенсійних виплат у січні необхідно близько 8 млрд. грн., з яких більшу частину повинна скласти позика з бюджету.

Як повідомляв УНІАН, станом на 5 січня, Пенсійний фонд України профінансував виплати пенсій і грошової допомоги в сумі 4 640,9 млн. грн., що становить 35% місячної потреби.

Банківським установам, які уповноважені проводити виплату пенсій, перераховано 1 321,3 млн. грн., що забезпечить виплати коштів 1 476,3 тис. пенсіонерів, які одержують пенсії в банках з 4 по 8 січня.