СБУ направила до суду справу кримських сепаратистів

Служба безпеки України направила до суду кримінальну справу за звинуваченням у посяганні на територіальну цілісність щодо активістів об’єднання "Народний фронт "Севастополь – Крим – Росія".

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"19 січня завершено досудове слідство та в установленому порядку направлено до суду з обвинувальним висновком кримінальну справу по обвинуваченню двох активістів нелегалізованого в нашій країні об’єднання "Народний фронт "Севастополь – Крим – Росія", - йдеться у повідомленні.

Кримінальну справу стосовно них було порушено за ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України).

Нагадаємо, раніше координатор НФ "Севастополь – Крим – Росія" Валерій ПОДЬЯЧИЙ заявив УНІАН, що він себе винним не вважає. При цьому В.ПОДЬЯЧИЙ пообіцяв, що продовжить боротьбу "за возз`єднання Криму з Росією".