Севастополь за кількістю комп`ютерів у школах №1 в Україні

Севастополь за кількістю комп`ютерів у школах посідає перше місце в Україні, повідомив начальник управління освіти і науки міської державної адміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ кореспондентові УНІАН.

За словами представника виконавчої влади міста, «в середньому в школах Севастополя 1 комп`ютер на 17 дітей, тоді як по Україні до недавнього часу був 1 комп`ютер на 75 школярів, а зараз, наскільки мені відомо, ця цифра дещо нижча, тому що і в регіонах така робота теж активізується». Як зазначив начальник управління, «у нас є школи, як в Японії, де один комп`ютер - на 5 учнів».

Також, за інформацією М.ЧЕРБАДЖІ, Севастополь є регіоном з одним із найбільш високих рівнів комп`ютеризації шкіл, де всі школи не тільки оснащені комп`ютерними класами, але є школи, де є 4 комп`ютерних класу, хоча, є й такі, де 1-2 комп`ютерних класи. «Але якщо в середньому взяти, то виходить по 2 комп`ютерних класи на кожну школу», - сказав він. «У нас багато шкіл, зокрема й сільські, мають по два комп`ютерні класи, у сільських школах Севастополя комп`ютеризація шкіл становить 117%», - сказав М.ЧЕРБАДЖІ.